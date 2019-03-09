Irak'ın kuzeyine hava harekatı

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Irak'ın kuzeyine hava harekatı
Irak'ın kuzeyine hava harekatı admin Tarih: 2019-03-09 Saat: 22:26:18
Güncelleme : 2019-03-09 22:26:18Bu içerik 38 kez okundu.
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Irak'ın kuzeyine hava harekatı

Irak'ın kuzeyinde meydana gelen bu olayda TSK tarafından bir operasyon düzenlendi. Zap ve Gara bölgelerine hava harekatı gerçekleştirildi.

Bölücü terör örgütünün kullandığı silah mevzileri, barınakları, sığınakları ve mühimmat depoları imha edildi. MSB tarafından açıklananlara göre Irak kuzeyinde düzenlenen hava harekatında bölücü terör örgütüne bir darbe vurulduğu açıklandı.

Operasyonun başarılı olduğu belirtiliyor ve sosyal medya üzerinden de açıklamalar geldi. Açıklama da ekstra farklı bir şey yoktu ve aynı şekilde sadece oradan paylaşıldı.

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