Rusya'dan ABD'ye uyarı

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Rusya'dan ABD'ye uyarı
Rusya'dan ABD'ye uyarı admin Tarih: 2019-03-05 Saat: 20:07:09
Güncelleme : 2019-03-05 20:07:09Bu içerik 21 kez okundu.
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Rusya'dan ABD'ye uyarı

Rusya'nın ABD Büyükelçisi Anatoliy Antonov tarafından ABD tarafından Avrupa'ya füze yerleştirme konusunda Rusya2nın menzili Avrupa'nın tamamını kapsayacak füzüler yerleştireceğini belirtti.

Daha öncesinde buna benzer olaylarda Rusya tüm füzelerini Avrupa'ya doğru yönelttiğinde tüm avrupa ülkeleri tedirgin olmuştu. Şimdi ise ABD tarafından böyle bir fırsat oluştu ve eğer isterse müttefiklerinin topraklarına füze yerleştirebileceğini açıkladı.

Washington tarafından INF üzerinden çekilme kararı alınınca Rusya endişe duydu. Endişesinin sebebi ise ABD tarafından füze yerleştirme şansı bulunmuş olması. Ancak Rusya bu konuda herhangi bir açıklama gelmeden direkt olarak kararını açıkladı.

Antonov, Rusya ve ABD'nin terörle mücadelede işbirliği yapmasının gerekli olduğunu da bildirdi.

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