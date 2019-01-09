Rus askeri polisi, Menbiç'te devriye

Suriye üzerinden ABD çekilme kararı sonrasında hareketli dakikalar yaşanmaya devam ediyor ve şimdi de Rusya bölgede devriyelere başladı diyebiliriz.

Mamatov tarafından gelen açıklamada Suriye'de görev yapmakta olan bir Rus askeri polis birliğinin Menbiç'te devriye yaptığını belirtti. Menbiç ve kırsal bölgedeki güvenlik bölgelerinde bugün itibariyle devriye faaliyetleri başlamış durumda.

Hedeflerinin ise bölgedeki güvenliği sağlamak, silahlı oluşumları bölgeden uzaklaştırmak olduğunu açıkladılar. İlk devriye güzergaı olarak da Menbiç yakınlarındaki yerlerde olduğunu ve bu güzergahın da düzenli olarak değişeceğini açıkladılar.

Askeri polislerin ilk devriye güzergahı ise yerleşim yerlerine 20-30 km mesafe içerisinde olup orada teröristlerden kalan silahları ve silah depolarını kontrol altına almaya başladıklarını açıkladılar.