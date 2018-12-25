Suriye ordusu YPG kontrolündeki bölgeye girdi

ABD tarafından bölgeden çekilme kararı alınması ile birçok hareket hemen sonrasında başladı. Erdoğan tarafından Menbiç ile ilgili bir açıklama gelmemişti ancak operasyon hazırlıkları da yapılıyordu.

Daha sonrasında Suriye ordusu bir anda Menbiç'in batısındaki Arimah'a girdiği tespit edildi.

Ordunun YPG kontrolünde olan bölgeye giriş yaptığı da açıklandı. Suriye ordusu bölgeye giriş yaparken 40 pikap, 2 tank, malzeme kamyonları ve zırhlı personel taşıyıcılar ile öğle saatlerinde bölgeye ilçenin güneyinden giriş yapmış durumdalar. Henüz daha fazla gelişme alınmadı.

ABD tarafından alınan karar sonrasında YPG terör örgütünden bazı şahıslar Suriye yönetimi ile iletişime geçti ve temaslar bu şekilde başladı.