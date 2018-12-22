ABD’den Irak’a yanıt

ABD tarafıdnan Suriye'deki askerlerini çekme kararı sonrasında Dışişleri Bakanı Mike Pompeo ile Irak Irak Başbakanı Adil Abdülmehdi telefon görüşmesi yaptı. Başbakanlık ofisinden gelen açıklama sonrasında Irak'ta ve diğer bölgelerde IŞİD'e karşı mücadele etmeye devam edeceklerini açıkladı.

ABD'nin İran'a yaptırımları Irak'a tanıdığı geçici muafiyetin 90 gün süreyle uzatılmasının da gündeme geldiği açıklandı. 5 kasım günü uygulanmaya başlanan İran'a yönelik yaptırımlardan Irak'a 45 gün süre ile muafiyet tanınmıştı. Muafiyet Irak'ın İran'dan gaz satın almaya devam etmesine bir süre müsade etti.

Irak'lı yetkililer tarafından İran'a alternatif enerji kaynaklarının bulunması için 2 yıla ihtiyaçlarının olduğu açıklanıyor. Irak enerji konusunda büyük oranda İran'a bağımı ABD muafiyet süresi içinde Irak'ın İran'a alternatif bulmasını şart koştu.