Japonya'nın yeni savaş uçak gemisi

2.Dünya Savaşından bu yana donanmasına herhangi bir şekilde savaş uçak gemisi katmayan Japonya şimdi 2 tane elinde bulunan İzumo sınıfı destroyer helikopter gemisinde bir takım modifikasyonlar yaparak gemileri savaş uçaklarının inip kalkış yapabileceği şekle getiriyorlar.

Ayrıca tüm bunlara ek olarak 100 taneden daha fazla F-35 satın almayı planlayan Japonya bunun için savunma bütçesinde büyük bir kısım ayırdı ve şu anda bütçesi 242 milyar dolar olarak açıklandı.

Japonya'dan neden bu kadar bütçe ayırdığı konusuna da gelince gelen açıklamada Çin'in büyüyen tehdidine karşı olarak açıkladılar. Bütçenin şu anda büyük bir kısmının donanmasına eklemek istediği savaş gemisi uçağına ve savaş uçaklarına ayıracağı belirtildi. Savaşta Japonya'da 10 tane uçak gemisi vardı ve savaş sonrasında tüm askeri ekipmanlar yasaklanmıştı.