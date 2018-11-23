ABD üsleri ve savaş gemileri füze menzilinde

İran tarafından gelen açıklamalarda ABD'nin Afganistan, Birleşik Arap Emirlikleri ve Katar’daki üslerinin ve Körfez’deki savaş gemilerinin şu anda İran füzelerinin menzilinde olduğu açıklandı.

İran eğer bir hamle yaparlarsa vurabileceklerini açıkladılar. İranlı komutan tarafından yapılan açıklamada menzilde oldukları ve füzelerin menzilinin tam 700 KM olduğunu açıkladılar.

Ayrıca hedef alacakları yer de ABD uçak gemileri olacağı belirtildi. Bir yandan da nükleer anlaşma konusunda oluşan söylentileri İran açıkça doğru olmadığını belirtti. İran tarafından nükleer anlaşmadan çıkılmayacağı açıklandı. Sadece halkı endişeye sevk edilmesi ve piyasada olumsuz bir etki oluşturmak adına böyle bir takım söylentilerin olduğu açıklandı.