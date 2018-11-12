İzmir'de göçmenleri taşıyan tekne battı

İzmir Dikili ilçesinde meydana gelen bu olayda yasa dışı bir şekilde yurt dışına çıkmak isteyen bir grup göçmenin içinde olduğu bir tekne battı.

Kıyıya yüzerek ulaşmayı başaran 2 göçmen ise durumu haber verdi. 10 kişinin daha teknede olduğunu açıkladılar ve hemen sonrasında kurtarma çalışmaları başladı.

10 kişi için çalışmalar başlamış durmda. Kayıp olan 10 kişi için bölgeye Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri gönderildi. Çok sayıda ekip ve şu anda bir helikopter ile arama çalışmaları devam ediyor. Şu anda 9 kişinin hayatını kaybettiği düşünülüyor. Uzun bir süredir haber alınamayanlar oldu.