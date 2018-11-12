63 muvazzaf asker tutuklandı

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63 muvazzaf asker tutuklandı
63 muvazzaf asker tutuklandı admin Tarih: 2018-11-12 Saat: 23:26:11
Güncelleme : 2018-11-12 23:26:11Bu içerik 277 kez okundu.
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63 muvazzaf asker tutuklandı

FETÖ ile ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nca yapılan soruşturma sonrasında TSK yapılanmasında FETÖ üyeleri tespit edildi.

9 Kasım gününde yapılan operasyonda 32 farklı ilde 103 kişi tespit edildi. Tespit edilen kişiler için yapılan eş zamanlı operasyonda 87 şüpheli yakalanmış durumda.

10 şüpheli şahıs pişmanlıktan yararlandı ve örgüt hakkında bilgi vermeleri sonrasında serbest kaldılar. Emniyette işlemleri tamamlanmış olan 77 kişi için bugün nöbetçi mahkemede yargılanmalarına başlandı. 63 tane askerin sorgusu sonrasında tutuklanmasına karar verildi. Hala aranmakta olan 16 kişi için çalışmalar ddevam ediyor.

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