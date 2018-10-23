AB'de İtalya krizi

AB tarafından İtalya'dan harcamaları azaltmasını ve kemer sıkma önlemlerini anlması istendi. İtalya tarafından kamu harcamalarını arttıran ve vergilerini düşüren yeni bir bütçe hazırlandı. AB taleplerine göre hazırlanmamış olan bu bütçenin AB Komisyonu tarafından onaylanmayacağı açıklandı.

Meclis oylaması öncesinde AB oylamasına sunulacak. İtalya'nın bütçesinin onaylanmaması durumunda bu durum ilk defa yaşanmış olacak. Bu karar onaylandığı zaman İtalya bütçesinin yeniden düzenlemek zoruna kalacak ancak bütçeyi kabul etmemesi yasal bir yükümlülük olarak görülmeyecek.

Hükümetten sadece revize istenmiş olacak. İtalya eski hükümetin açığın %0.8 oranında olması hedeflendi. İtalya'nın bütçe açığı 2019 senesinde 2.4 olması bekleniyor. AB Komisyonu ise bu borcun büyüklüğü sebebi ile bir takım kaygılar duymaya başladı.