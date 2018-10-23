Kayseri'de bir kadın hayatını kaybetti

Kayseri Kocasinan ilçesine bağlı olan Argıncık Fevzioğlu Mahallesinde meydana gelen olayda M.Ç. adındaki kişi boşanmak üzere olan ve uzaklatışrma kararı bulunduğu eşi olan Turnagül Ç. adındaki kişiyi silahla vurarak öldürdü.

M.Ç. adındaki kişi bir süre sonra olay yerinden silahla uzaklaştı ve polislerin olay yerine geldiği zaman olay yerinden 150 metre uzaklıkta üzerinde cinayet aleti ile bulundu. Polis ekipleri tarafından suç aleti ile birlikte gözaltına alınan şahıs emniyete götürüldü.

Silahla vurulan kadın için ise sağlık ekipleri çağrıldı ancak kadın hayatını kaybetmişti. Olay yerinde inceleme yapıldıktan sonra ceset otopsi için morga kaldırıldı.