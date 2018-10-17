Sokak köpeklerini zehirleyip öldürdüler

Mardin Mazıağı'da meydana gelen bu olayda çok sayıda sokak köpeği zehirlendi ve katledildi. Cadde ve Sokaklarda can çekişen bu hayvanların görüntüleri vatandaşların da olaya tepki vermesine neden oldu. Birçok vatandaş tarafından yardımcı olunmaya çalışıldı ancak çok geç kalınmıştı.

Hayvanseverler ise 9 Ekim gününde başlayan bu zehirleme olayının devam etmesi sonrasında hemen harekete geçtiler ve planlı vahşet olarak adlandırdıkları olayları protesto etmeye başladılar. Sokak ortasında can çekişen bu hayvanlar vatandaşlar tarafından görüntülendi. Kimliği henüz tespit edilememiş kişiler tarafından köpekler zehirlendi.