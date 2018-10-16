Trump: Türkiye’ye karşı hislerim değişti

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Trump: Türkiye’ye karşı hislerim değişti
Trump: Türkiye’ye karşı hislerim değişti admin Tarih: 2018-10-16 Saat: 00:00:25
Güncelleme : 2018-10-16 00:00:25Bu içerik 70 kez okundu.
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Trump: Türkiye’ye karşı hislerim değişti

Trump tarafından Beyaz Saray'da gazeticilere yapılan açıklamada Türkiye'ye yönelik olarak hislerinin 2 gün öncesine göre çok değiştiğini artık daha iyi hisler beslediğini açıkladı.

Beyaz Saray'da konuşan Trump geçtiğimiz gün söylediği gibi herhangi bir anlaşma yapılmadığınıda tekrar tekrar söyledi.

Türkiye hakkında farklı hislerinin olduğunu çok iyi şeyler hissettiğini açıkladı. Brunson serbest kaldıktan hemen sonra Türkiye hakkında olumlu yorumlar yapmaya başlayan Trump bugünde iyi yorumlar yapmaya devam etti.

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