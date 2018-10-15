Hava Kuvvetleri'ne operasyon

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Hava Kuvvetleri'ne operasyon
Hava Kuvvetleri'ne operasyon admin Tarih: 2018-10-15 Saat: 23:59:48
Güncelleme : 2018-10-15 23:59:48Bu içerik 59 kez okundu.
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Hava Kuvvetleri'ne operasyon

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir soruşturma başlatılmıştı ve en sonunda soruşturma tamamlandı. Hava Kuvvetleri Komutanlığı'nda yürütülen FETÖ soruşturmasında 9 tanesi pilot olmak üzere 36 teğmen ve üsteğmen hakkında gözaltı kararı alındı.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığınca bir yazılı açıklama geldi. Yazılı açıklamada FETÖ'nün mahrem sorumluları ile örgüt mensubu askerler arasında iletişim yöntemi olarak kullanılan ankesörlü  ve kontörlü büfe telefonlarının periyodik ve ardışık arama sistemleri ie kullandığını tespit edildi.

Daha sonrasında soruşturma derinleştirildi ve 33'ü üsteğmen, 3'ü teğmen olmak üzere 36 şüphelinin ismi tespit edildi. Şüphelilerin yakalanması için de Ankara merkezli olarak 1 ilde eş zamanlı operasyon yapıldı.

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