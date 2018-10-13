Engelli Kız Çocuğa Dakikalarca Taciz Eden Sapık

Şanlıurfa'da engelli küçük bir kızın 50 yaşlarında olan bir sapık tarafından dakikalarca cinsel tacize uğraması güvenlik kameraları tarafından yakalandı. Sapık şahıs duvar dibinde sıkıştırdığı engelli kızı taciz ederken küçük kız ise sapığın elinden kurtulmak amacıyla yoğun çaba harcadı.

Sapık olan şahıs için polis ekipleri tarafından araştırma devam ediyor. Elde edilen bilgilere göre Şanlıurfa Eyyübiye ilçesine bağlı olan Camikebir Mahallesinde sokakta yürüyen engelli olduğu belirtilen küçük bir kız kimliği henüz tespit edilemeyen 50 yaşlarındaki bir sapığın cinsel tacizine uğramış durumda. Dakikalarca tacizde bulunduğu küçük kız ise yoğun çaba harcadı kurtulmak için.