Soyuz'un fırlatılışında kaza

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Soyuz'un fırlatılışında kaza
Soyuz'un fırlatılışında kaza admin Tarih: 2018-10-11 Saat: 22:31:27
Güncelleme : 2018-10-11 22:31:27Bu içerik 103 kez okundu.
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Soyuz'un fırlatılışında kaza

Rus kozmonot Aleksey Ovçinin ile NASA'dan astronot lan Nick Hague Uluslararası Uzay İstasyonu’na taşıyan uzay mekiği Soyuz MS-10 ile birlikte fırlatıldılar. Fırlatma esnasında bir kaza yaşandı ve kaza sonrasında Rusya hemen tüm insanlı uzay mekiği fırlatmalarını durdurdu.

Ayrıca bir kaynaktan alınan bilgilere göre Ovçinin ve Hague adındaki astronotların kurtulduğu açıklandı. Kazakistan'a acil iniş yaptıkları açıklandı. Kaza ile ilgili olarak en resmi bilgi ise NASA tarafından sosyal medya üzerinden geldi. Sosyal medyada yaptıkları açıklamada arama ve kurtarma ekiplerinin Soyuz mürettebatı ile iletişime geçtiklerini ve iyi durumda olduklarını öğrendi. Ekiplerin iniş bölgesine gönderildiği açıklandı.

Rus ordusundan gelen açıklamada ise mürettabatı aramak için ekiplerin iniş bölgesine gönderildiği açıklandı. Rus ordusu tarafından 4 helikopterin bölgeye gönderildiği açıklandı.

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