NATO'dan dev tatbikat

NATO tarafından Soğuk Savaş döneminden bu yana düzenlenen en büyük tatbikat bu ay sonunda gerçekleşecek ve Almanya ve Norveç ülkelerinde yapılacak. İngiltere'ye ait olan birliklet ilk olarak tatbikattan önce NATO'nun Rotterdam'da bulunan en büyük üssüne iniş yapmış durumda. 25 Ekim günü başlayacak olan tatbikatın merkezi Norveç olarak seçilecek. Dev tatbikat için 31 ülkeden tam 51 bin asker katılımı sağlanacak.

150 uçak, 60 gemi ve 10 bin tane askeri araç kullanımı gerçekleştirilecek. Norveç işgal ediliyor gibi bir durum söz konusu olduğu zaman NATO birliklerinin ne kadar sürede nasıl hızlı gittikleri test edilecek.

Tatbikat için NATO birliklerinin kara yolundan da gidişleri test edilecek. Kara yolundan sorunsuz ulaşumları olsun bürokratik engellere takılmadan ilerleyişleri olsun en hızlı nasıl gidiliyor sınanacak.