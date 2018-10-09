Suriye'de af ilan edildi

Cihatçı örgütlerin Suriye genelinde askeri olarak yenilgi alması sonrasında Suriye'de artık uzlaşı süreci çok daha hızlı olur hale geldi. Esad tarafından ordudan kaçan kişiler için de af ilan edildiği açıklandı.

Devlete karşı suç işleyen kişileri kapsamayan af ülke dışında bulunan kişiler için de geçerli olacak. Aftan yararlanmak isteyenler ise gelecek olan 4 ay içerisinde başvuru yapmaları gerekiyor. Suriye dışında olan kişiler için de 6 ay olarak bir süre tanındı.

Suriye yönetimi tarafından bazı durumlar dışında silah bırakan gruplar için af olanakları sunulmaya başlandı. Suriyelilerin geri dönüşü konusunda çalışmalar hala devam ediyor.