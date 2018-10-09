5.kattan düştü ve öldü

Hatay Samandağ ilçesinde meydana gelen bu olay sabah saatlerinde yaşandı. 34 yaşında olan Özer Dadük adındaki kişi bir inşaatta çalışıyordu.

Çalıştığı inşaatta 5.kattan düştükten sonra hayatını kaybetti. Ölüm haberini de alan yakınları olayı duyarak hemen olay yerine geldiler ve sinir krizleri geçirdiler. Çalıştığı inşaatın en üst katında çalışmaktaydı ve neden düştüğü hala bilinmese de olay araştırılmaya devam ediliyor.

Olayı gören diğer işçiler trafından hemen acil ekiplerine haber verildi ve acil ekipleri tarafından şahsın öldüğü açıklandı. Özer Dadük'ün cansız bedeni olay yerinde yapılan inceleme sonrasında otopsi yapılması için Adana Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.