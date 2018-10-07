Azez’de patlama en az 5 ölü

Suriye kuzeyinde Kilis iline sınır olan Azez kentinde bir akaryakıt istasyonunda meydana gelen patlama sonrasında en az 5 kişi ölürken 21 kişi de yaralandı.

Kentin doğusunda bir sanayi mahallesinde meydana gelen patlama sonrasında henüz bir açıklama gelmedi. Patlamanın nedeni hala araştırılıyor ve ilk tespit edilenlere göre patlamaya bomba yüklü bir aracın neden olduğu açıklanıyor.

Halep'in kuzeybatısında olan Azez kenti Türkiye tarafından desteklenen ÖSO tarafından kontrol altında tutuluyor. Olayla ilgili araştırmalar da devam ediyor.