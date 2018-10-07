İstinat duvarı çöktü 1 işçi öldü

Hatay Defne ilçesinde meydana gelen bu olayda özel bir kolejin ek bina inşaatı sırasında istinat duvarı çöktü ve çökme sonrasında bir işçi hayatını kaybetti.

2 işçi de yaralandı. Özel bir koleje ek bina yapılırken toprak kayması yaşandı ve sonrasında istinat duvarı çöktü. İnşaatta çalışan 3 işçi demir ve toprak yığınının altında kaldı.

Olay yerine sevk edilen itfaiye ve AFAD ekiplerinin çalışması sonrasında toprak altından çıkarılan işçilerden Fatir Murioğlu'nun öldüğü tespit edildi. Yaralı olarak kurtarılan ve isimleri de açıklanmayan 2 işçi sevk edildikleri Hatay Devlet Hastanesinde hala tedavi görmektedir.