ABD İsrail’e yeni F-35 savaş uçakları gönderecek

ABD'nin İsrail'e daha fazla F-35 savaş uçağı verileceği açıklandı. ABD tarafından Rusya'nın Suriye'ye S-300 hava savunma sistemleri sevkiyatı sonrasında İsrail'e daha fazl F-35 savaş uçağı gönderme kararı alındı.

Trump çok fazla sayıda F-35 gönderecek ve en sadık müttefikie el uzatma kararı aldığını açıkladı. Bu kararın gelme sebebi ise bir yandan da Rusya'nın Suriye'de askeri uçağının düşmesinden İsrail'i sorumlu tutması ve Şam'a S-300 hava savuma sistemleri sevk etmesinden sonra geldi.

İsrail'e kaç tane F-35 gönderilecek bilinmiyor ancak sevk kararı bağlandı. Sevkiyat konusunda İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu bilgilendirildi.