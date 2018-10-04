Putin: Avrupa ABD'yi dinlememeli

Putin tarafından ileriye dönük olan bir proje Rusya - Almanya doğal gaz boru hattının ekonomik açıdan oldukça faydalı olacağı açıklandı. Bu konuda açıklamasından sonr AB ülkelerinden ABD'Nİn bu konudaki itirazlarına karşı çıkmasını istedi.

ABD yetkilileri tarafından daha önce yapılan açıklamalarda Kuzey Akım 2 boru hattına yönelik olarak ambargo uygulayacaklarını açıklamışlardı. ABD ile bazı AB ülkeleri de bu boru hattının enerji konusunda Rusya2ya bağlılığını arttıracağı endişesi ile karşı çıktılar.

Bir yandan da ABD tarafından AB ülkelerine daha fazla likid doğal gaz satma çabası devam ediyor. Rusya ise bu konuda AB ülkelerinin kendi çıkarlarını koruma konusunda Bulgaristan gibi korkak olmamamasını Rusya'nın oldukça güvenilir bir kaynak olduğunu açıkladı.