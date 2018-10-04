Trump'ın yeni ticaret anlaşmasında Çin hedef oldu

ABD başkanı Trump tarafından bir seneden fazla bir görüşme sonrasında Kanada ve Meksika ile yeni bir ticaret anlaşması gerçekleşti. Trump kendisinden önce yapılmış olan NAFTA anlaşmasına karşı çıkıyordu. Şimdi ise yeni bir anlaşmaya vardı ve anlaşma ismi ise USMCA olarak açıklandı.

Piyasa ekonomisi olmayan bir ülkeyle ayrı bir serbest ticaret anlaşması yapması sonrasında diğer tarafların da anlaşmadan çekilebileceği söyleniyor.

Trump tarafından yapılan bu anlaşma ile Çin'le ticare anlaşması yapmasını engellemeye çalıştığı açıklanırken Trump yönetimi Kanada ve Meksika ile de anlaşmaya varmasının hemen sonrasında dikkati Çin'e yöneltecek. Çin ile ticaret görüşmelerine ağırlık vermeyen Trump üretimi Çin'den ABD'ye taşıyarak üretimi kendi ülkesinde yapmaya çalışıyor.