Emekli olduktan bir gün sonra öldü

Zonguldak Devrek ilçesinde Çaydeğirmeni beldesinde bulunan kum ve çakıl ocağından emekli olan Rahmi Kocabacak geçtiğimiz gün emekli oldu.

Yardım amacıyla emekli olduktan sonra gittiği iş yerinde üzerine molazların dökülmesi sonrasında hayatını kaybetti. Kum ve çakıl ocağında meydana gelen olayda iş makinesi operatörü olarak çalışırken araçtan indiği esnada moloz yığınının altında kaldı.

Hemen orada bulunan işçiler tarafından yığının altından çıkarılan Kocabacak sağlık ekipleri tarafından hastaneye kaldırılıyordu. Hastaneye kaldırıldığı esnada hayatını kaybetti. Ambulans ile kaldırılırken öldü. Cesedi otopsi amaçlı hastane morgunda bekletiliyor.