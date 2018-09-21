Suudi Arabistan'dan Filistinlilere ambargo

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Suudi Arabistan'dan Filistinlilere ambargo
Suudi Arabistan'dan Filistinlilere ambargo admin Tarih: 2018-09-21 Saat: 20:46:01
Güncelleme : 2018-09-21 20:46:01Bu içerik 59 kez okundu.
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Suudi Arabistan'dan Filistinlilere ambargo

Suudi Arabistan'ın geçici Ürdün pasaportu sahibi olan Filistinlilerin ülkeye girişi konusunda yasak getirildiği açıklandı.

Karar sonrasında 600.000 Filistinli hac ve umreye gitmesi konusunda imkansız bir durum hal aldı. Geçici Ürdün pasaportu olan kişilerin vize başvurusu yapmaması için uyarıldı. Resmi bir açıklama ise bu konuda hala gelmedi. Uyarı verenler seyahat acentaları oldu.

Alınan karar şu anda  Ürdün'de ve İsrail işgali altındaki Doğu Kudüs'te yaşayan 634 bin Filistinliyi  etkiliyor. Geçici Ürdün pasaportu olanların dışında başka bir alternatifi bulunmuyor.

Bu nedenle de hac ve umre yapmaları imkansız bir hal alıyor. Suudi Arabistan bu konuda resmi bir açıklama yapmadılar. Yapılan uyarılar ise sözlü olarak yapıldığı bildirildi.

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