MİT'in 'Suriye' operasyonu

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MİT'in 'Suriye' operasyonu
MİT'in 'Suriye' operasyonu admin Tarih: 2018-09-13 Saat: 22:58:32
Güncelleme : 2018-09-13 22:58:32Bu içerik 132 kez okundu.
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MİT'in 'Suriye' operasyonu

Adalet Bakanı Abdülhamit Gül, Reyhanlı saldırısının planlayıcısı olduğu belirtilen Yusuf Nazik’in, MİT tarafından yapılan operasyon ile ülkemize getirilmesi konusunda açıklama yaptı.

Açıklamasında : " Başarılı bir operasyon. Bağımsız yargı hak edene, hak ettiği cezayı verecek." bu sözleri kullandı. Reyhanlı'da büyük bir katliama neden olan bu kişiler için MİT devreye girdi. Firari olan bir kişi için MİT kaçmasına müsaade etmedi ve Suriye'de başarılı bir operasyon ile yakaladı.

9 sanık için 53 kez ağırlaştırılmış müebbet cezası verilmişti ancak firari şahıs için ceza yoktu. En sonunda yakalandı ve ceza alacak.

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