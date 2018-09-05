Dokuz öğrenciye cinsel istismar

Tokat'ın Erbaa ilçesindeki Yunus Emre Ortaokulu'nda görevli olan bir öğretmen çok sayıda öğrenciye uzun bir sürede tacizde bulundu. Durumu öğrenen okul yönetimi ise savcılığa durumu bildirmek yerine sahte bir rapor hazırlayarak öğretmeni emekli olarak gösterdiler. Öğretmen yıl ortasında emekliye ayrıldı. Konu bu şekilde kapatılmaya çalışıldı. Emekli edilen öğretmen şu anda 1 yıldır tutuklu ve ilk duruşması da 15 Ekim gününde.

Sınıfta bulunan çok sayıda öğrenciye 2.5 yıl boyunca tacizde bulundu. Ayrıca o sınıfta bir öğretmenin kızı da vardı ancak o öğretmen kızını sadece başka sınıfa alarak diğer öğrencilere istismar edilmesine göz yumdu. Sonrasında bir öğretmen de o tacizci öğretmeni suçüst yakalayıp okul yönetimine bildirdi ancak konu örtbas edilmeye çalışıldı. Okula atanan bir öğretmen ise durumu öğrenir öğrenmez savcılığa durumu bildirdi.