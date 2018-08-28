Rusya'dan ABD'ye yanıt geldi

Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov tarafından Skripal ve kızının zehirlenmesi konusunda Rusya'ya getirilen yaptırımlar konusunda aynı şekilde karşılık verileceği açıklandı.

Bir gazeteye de açıklama yaptı ve o açıklamasında ise tüm saldırılara karşılıklılık ilkesine uyarak yanıt verdiklerini, sakin ve faydacı bir şekilde davranmaya devam ettiklerini açıkladı.

Bir yandan da Rusya ile ültimatom diliyle konuşulmasının bir işe yaramayacağını ve karşılıklı çıkarıların gözetilerek hala işbirliği ve diyaloğa açık olduklarını belirtti.