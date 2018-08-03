Suudi Prens tarafından Deezer için yatırım

Citigroup, Twitter, Lyft ve Four Seasons gibi birçok şirkete yatırım yapan Suudi Prens El-Velid bin Talal şimdi de Fransız müzik şirketi olaran Deezer için tam 270 milyon dolarlık yatırım yaptı.

Deezer yatırımı ile gündeme yeniden gelen prens 3 aylık gözaltından sonra Ocak ayından bu yana ilk defa büyük bir yatırım ile yeniden gündeme geldi.

Anlaşma içerisinde ise kendi medya şirketinin içeriklerini yayınlamak şartıyla Deezer hisselerine sahip olacak. Bu konuda açıklama da yaptı : El-Velid, “Anlaşma, hissedarlarımız için her zaman istediğimiz başlıca yatırımlardan birini temsil ediyor” açıklamasını yaptı.