Yapay zekada rekabet artıyor

ABD 2 ülke arasında olan yapay zeka rekabetine katılmak amacıyla büyük bir yatırım yaparak rekabete katıldı. Booz Allen Hamilton'ın Başkan Yardımcısı Josh Sullivan tarafından açıklananlara göre yapay zeka sistemlerine 885 milyon dolar yatırım yapılacağı açıklandı.

Rusya ve Çin ile rekabet etmek amacıyla bu sistemlere yönlenen ABD yatırımını açıkladı. Temel gözlem, nesne tanımlama ve diğer olan faaliyetler bu tür sistemler ile yapılıyor ve bu sistemler ayrıca askerlerle subayların daha üst görevlerde yer almasını da sağlayacak. Vatandaşın ve ordunun çıkarına bu sistem kullanılacağı açıklandı. Ayrıca yapay zeka sistemleri birçok sağlık alanında da kullanılacak.