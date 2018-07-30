Suriye güneyinde 36 kişi kaçırıldı

Suriye'nin güneyinde bulunan Süveyde'de Dürzi köyünde yapılan baskın sonrasında IŞİD tarafından 36 tane kadın ve çocuk rehin olarak kaçırıldı.

Kaçırılma konusunda Suriye tarafından gelen açıklamada 20 tanesinin kadın 16 tanesinin çocuk olduğu açıklandı. IŞİD'e karşı olan operasyonda Suriye ordusu tarafından birçok yer terör örgütünden alınmasına rağmen yine bu tür olayla meydana geliyor.

Süveyde'de bulunan IŞİD terör örgütü üyeleri yoğun olmasından dolayı da Suriye bu bölgeye yoğunlaşacağını açıklamıştı ancak IŞİD tarafından son zamanlarda gerçekleştirilen operasyonlar artmış durumda.