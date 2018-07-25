Suriye'de intihar saldırı gerçekleşti

Suriye'de Süveyde kentinde bu sabah 3 intihar saldırısı gerçekleştirildi. Suriye ordusu tarafından IŞİD'e yapılan müdahaleler konusunda ilerleme kaydedilirken bir anda IŞİD tarafından gerçekleşen saldırı ile Suriye sarsıldı.

Yapılan saldırı sonrasında 38 kişi öldü ve 37 kişinin de yaralandığı açıklandı. İsrail tarafından işgal edilen Golen Tepelerine oldukça yakın olan Süveyde kenti ve çevresindeki köylerde düzenlenen saldırıları üstlene örgüt IŞİD oldu.

Ayrıca intihar saldırısı sonrasında güvenlik güçleri tarafından takip edilen 2 saldırgan kendileri bombaları patlamadan önce öldürüldüler.