Suriye'de intihar saldırı gerçekleşti

Anasayfa DÜNYA Suriye'de intihar saldırı gerçekleşti
Suriye'de intihar saldırı gerçekleşti
Suriye'de intihar saldırı gerçekleşti admin Tarih: 2018-07-25 Saat: 21:12:52
Güncelleme : 2018-07-25 21:12:52Bu içerik 48 kez okundu.
Reklam

Suriye'de intihar saldırı gerçekleşti 

Suriye'de Süveyde kentinde bu sabah 3 intihar saldırısı gerçekleştirildi. Suriye ordusu tarafından IŞİD'e yapılan müdahaleler konusunda ilerleme kaydedilirken  bir anda IŞİD tarafından gerçekleşen saldırı ile Suriye sarsıldı.

Yapılan saldırı sonrasında 38 kişi öldü ve 37 kişinin de yaralandığı açıklandı. İsrail tarafından işgal edilen Golen Tepelerine oldukça yakın olan Süveyde kenti ve çevresindeki köylerde düzenlenen saldırıları üstlene örgüt IŞİD oldu.

Ayrıca intihar saldırısı sonrasında güvenlik güçleri tarafından takip edilen 2 saldırgan kendileri bombaları patlamadan önce öldürüldüler. 

 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler