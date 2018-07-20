Adnan Oktar'ın gideceği cezaevi de belli oldu

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Adnan Oktar'ın gideceği cezaevi de belli oldu
Adnan Oktar'ın gideceği cezaevi de belli oldu admin Tarih: 2018-07-20 Saat: 20:45:12
Güncelleme : 2018-07-20 20:45:12Bu içerik 50 kez okundu.
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Adnan Oktar'ın gideceği cezaevi de belli oldu

Bir süredir gündemden düşmeyen Adnan Oktar en sonunda işlemleri tamamlandı ve cezaevinin yolunu tuttu.

Hakkında tutuklama kararının verilmesinden sonra  Silivri Cezaevi’ne gönderilen Adnan Oktar’ın, Edirne F Tipi Kapalı Cezaevi’ne gönderileceği açıklandı. Savcılık tarafından yapılan soruşturmada ise 168 kişinin tutuklanmasına karar verildi. Oktar'ın cezaevinde tek kişilik bir hücrede kalacağı da açıklandı.

Ayrıca kalacağı cezaevinde HDP’nin eski Eş Genel Başkanı Selahattin Demirtaş ile eski Hakkari milletvekili Abdullah Zeydan  adındaki kişiler de kalıyor. 

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