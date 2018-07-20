Adnan Oktar operasyonunda yeni detay

Günden güne yeni detaylar ortaya çıkarken merak edilen bir durum daha açıklandı. Evin içerisini bir cephaneliğe çevirenler bu kadar silahı ruhsatlı olarak nasıl aldıkları merak ediliyordu ve yasadaki bir açıktan bu silahları ruhsatlı şekilde aldıkları anlaşıldı.

Yapılan araştırmada kurulan kuyumculuk şirketleri ile kağıt üzerinde sahip oldukları kuyumculuklar için silah alma hakkına sahip oluyorlar. 6136 tane farklı türlerde silah bulundu.

Bu silahları nasıl elde ettikleri ortaya çıktı. Şirketler kurarak her bir şirket için ortaklarının silah taşıma ruhsatı alabilmesi yasa gereğince mümkündü ve bu haktan yararlandılar silahları almak için.