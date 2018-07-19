5G konusunda yarış

ABD'nin 5G yarışındaki konusunda bir yazı yayınlaması sonrasında aslında 5G konusunda önde olan ismin farklı olduğu anlaşıldı. Yazıda 5G ile birlikte saniyede 20 gigabit hızlara ulaşabileceği ve daha düşük gecikme ile daha yüksek hızlara ulaşılabileceği ve bu sayede çok daha hızlı bir veri aktarımı sağlandığı açıklandı.

5G konusunda Çin ve Güney Kore geliştirmeler yapıyor ve bu konuda Çin daha önde olduğu aşikar olup Çin'in 5 yıllık planı kapsamında 2020 yılına kadar 5G'yi kullanıma sokacağı açıklandı. Bu nedenle de Çin bu durumda 2 sene içerisinde 5G kullanabilecek. Gelişmiş kablosuz ağlarını kullanacak olan insan ise 2025'e kadar 428 milyon kişi olacağı tahmin ediliyor.