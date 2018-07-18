İsrail operasyon için hazırlanıyor

İsrail tarafından Gazze'ye yönelik olarak tehditlerde bulunarak bu konuda uyarıda bulundu. İsrail topraklarına karşı uçurtma saldırıları konusunda Cuma gününe kadar süre verildi ve bu durumun sonlandırılmasını istedi.

İsrail yönetiminin askeri güçleri hazırladığı aşikar bir durum olup bir operasyon geliyor. Cuma sonrasında Gazze işgali bile söz konusu oluyor. İsrail yönetimi tarafından askeri güçler devreye sokuluyor.

Askeri hazırlığı duyuran haberler ile bu konuda gerilim yükseldi. İsrail'in konu ile ilgili tehditleri ise Hamas'a Mısır istihbaratı üzerinden iletiliyor.