İsrail operasyon için hazırlanıyor

Anasayfa DÜNYA İsrail operasyon için hazırlanıyor
İsrail operasyon için hazırlanıyor
İsrail operasyon için hazırlanıyor admin Tarih: 2018-07-18 Saat: 21:01:20
Güncelleme : 2018-07-18 21:01:20Bu içerik 89 kez okundu.
Reklam

İsrail operasyon için hazırlanıyor 

İsrail tarafından Gazze'ye yönelik olarak tehditlerde bulunarak bu konuda uyarıda bulundu. İsrail topraklarına karşı uçurtma saldırıları konusunda  Cuma gününe kadar süre verildi ve bu durumun sonlandırılmasını istedi.

İsrail yönetiminin askeri güçleri hazırladığı aşikar bir durum olup bir operasyon geliyor. Cuma sonrasında Gazze işgali bile söz konusu oluyor. İsrail yönetimi tarafından askeri güçler devreye sokuluyor.

Askeri hazırlığı duyuran haberler ile bu konuda gerilim yükseldi. İsrail'in konu ile ilgili tehditleri ise Hamas'a Mısır istihbaratı üzerinden iletiliyor. 

Reklam
Sende Yorumla...
Kalan karakter sayısı : 500
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Küçük kızı düştü diye hastaneye getirdiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler
Kendi nikahlarına eşofmanla geldiler