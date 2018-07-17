Hint polisi tarafından bugün düzenlenen duyuru

Hint polisi tarafından bugün düzenlenen duyuru sırasında, 11 yaşında olan bir kız çocuğuna birkaç hafta kadar cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 17 şahsın ise tutuklu yargılandığı saptandı.

Duyma engelli olduğu anlaşılan 11 yaşında olan bir kız çocuğunun, ise ülke içerisinde güneyinde olan Chennai şehri içerisinde olan boş bir apartman bloğunda ise cinsel istismara maruz kaldığı öne sürüldü.

Eyalet polisi tarafından, ise tutuklu kişiler içerisinden ise 300 daireli olan bir binanın güvenlik görevlileri tarafından tesisatçı ile asansör operatörünün bulunduğunu açıkladı. Öne sürülenlere göte operatör, tarafından çocuğa karşı olan saldırısını kamera da görüntü altına alması ile kayıt eden kişilerden ise çocuğa cinsel istismar da bulunmasını söyledi.