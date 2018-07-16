Irak’taki protestolarda 5 kişi öldü

Irak’taki protestolarda 5 kişi yaşamını yitirdi. Irak da güney kısmında bir hafta boyunda sürmekte olan hükümet karşıtı gösteriler ise daha da sıklaştı.

Bugün ise gösteriler içerisinde beş şahıs daha hayatını kaybetmesi ile, onlarca şahıs ise yaralı olarak hastaneye kaldırıldı.

Irak da güney kısmında ki Basra kenti içerisinde elektrik kesilmeleri ile işsizlik sebebi ile ise bir hafta öncesinde başlamış olması ile güney kısmında ki başka şehirlere ise bulaşan gösterilerin ise sonrasından Irak Başbakanı olan Haydar el-İbadi ülke geneli olarak güvenlik güçlerini de başarılı şekilde hal alarmı haline getirmişti.

Diğer taraftan, ise Kuveyt ve İran’ın ise sonrasından gelen Ürdün ile Birleşik Arap Emirlikleri ise Necef Havalimanı içerisinde uçak seferlerini de ertelediği bildirildi.