14 yaşındaki çocuk hamile kaldı

14 yaşındaki çocuk hamile kaldı! Şüpheliler: Ağabeyi ile dayısı Şanlıurfa da meydana gelen olay kanları donduracak türden oldu.

Siverek ilçesi içerisinde rahatsızlandığı gerekçesi ile ailesi tarafından ise hastaneye kaldırılan 14 yaşında olan A.B.,’nin ise doğum sancısı yaşamış olduğu saptandı. Doğumhaneye götürülen A.B., adlı kız ise çocuğu dünyaya getirdiği bildirildi. Çocuk ise annesinin sözlerine göre, abisi ve görme engelli olduğu dayısının ise cinsel istismarına uğradığını açıkladı.

Gözaltı altına alan dayı ile abi de A.B., ve kendilerini ise zorlama sebebi ile ilişki yaşadıklarını dile getirip, dünyaya getirmiş olduğu çocuk ile alakalı birbirlerine iftira attılar. Doktorların ise reşit olmadığı kız çocuğunun doğum yapmış olduğunu haber etmesi üzerine hastaneye sevk edilen polisler, kız çocuğunun psikolog nezareti içerisinde bilgilerini aldılar.