Canlı yayında uyuşturucu sattılar

Canlı yayın yaptıkları sırada polis bu halde bastı. Samsun da bir kişi sosyal medya hesabı içerisinden evin de yapmış olduğu canlı yayın esnasında ise eve gelmekte olan şahsa para karşılığı ile uyuşturucu satması ile narkotik sanal devriye ekipleri tarafından ise yeri anlaşılarak yakalandığı bildirildi.

Zanlı ise çıkarılmış olduğu mahkeme tarafından tutuklu yargılandı. Olay ise, Samsun da İlkadım ilçesi olan Reşadiye Mahallesi içerisinde gerçekleşti.

Alınan bilgilere göre ise, Samsun da Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü Narkotik Sanal Devriye ekibi tarafından ise, sosyal medya hesabı içerisinde uyuşturucu ticaretinde bulunan şüpheli zanlılara karşı olarak düzenlenen çalışmalar ardından Köksal Ç.,’nin ikameti içerisinde bir sosyal medya hesabı üzerinden yapmış olduğu yayın da ise evine uğrayan bir şahsa para karşılığı olarak bonzai isimli uyuşturucu sattığı ise saptandı.