Mağarada mahsur kalan 13 kişi

Mağarada mahsur kalan 13 kişi ölüm kalım savaşı veriyor. Tayland da 11 gün öncesinde kayıplara karışan 12 çocuk ve antrenörleri olan Tham Luang Mağarası içerisinde fark edildi.

Suların ise yükselmesi sebebi ile mahsur kalmış olan çocukların ise önlerinde sadece iki seçenek olduğu: ya yüzmeyi bilecekler veya suların azalmasını bekleyecekler. Tayland’da, 23 Haziran da futbol maçı amaçlı köyleri içerisinden çıkan 12 erkek çocuğu ile 25 yaşında olan antrenörleri ise kayıp olmuştu.

Ülkenin ise kuzey kısmında olan Chiang Rai kenti yakınında bulunan dağlar da mahsur kalmış olduğu düşünülen çocuklara özel dalgıçlar, helikopterler ile ordu, arama çalışmaları gerçekleştirdi. Tayland Başbakanı olan Prayuth Chan-Ocha, ise çocukların olduklarını haber vermesi ardından dünya çapında ise büyük bir ilgiye ise teşekkür ettiklerini bildirdi.