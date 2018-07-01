Cesedi direğe asılmıştı

Ağrı Doğubayazıt'ta katledilmiş, cesedi direğe asılmıştı. PKK, Mevlüt Bengi cinayetini üstlendi Ağrı da Doğubeyazıt ilçesi içerisinde Türkmen köyü kısmında bakkallık da bulunan 11 yaşında çocuğu olduğu babası ise Mevlüt Bengi’nin de öldürülmesini PKK üstüne aldı.

Terör örgütü olan PKK’nın ise internet sitesi içerisinden düzenlediği açıklama kısmında, ise Bengi’nin TSK’ya karşı olarak yapmış olduğu ihbarlar ardından ise en düşük 2 PKK’lının ise canına kast edildiği, bir çocuğunun ise tutuklu yargılandığını itiraf etti.

Ağrı da Doğubayazıt ilçesi içerisinde 11 çocuk sahibi olan Mevlüt Bengi, 24 Haziran akşamında ise saat 21.00 sularında kaçırılması ile cesedi ise iki gün sonrasından bir direğe bağlı şekilde fark edilmişti.