ABD'li doktordan ölüm anı

ABD'li doktordan ölüm anı ve sonrası ile ilgili ürküten açıklama. İnsanların beyninin yaşamını yitirmesi ardından da çalışmasının sürdüğünü açıklayan bilim insanların ise bu defa da ölüm anı ile ölüm ardından da yaşananları araştırma içerisine aldı.

Ölüm anı ile ölüm ardından ise yaşanmış olan fazlası ile şahıs tarafından ise merak konusu olduğu, henüz saptanamadığı ve çıkması arzı edilen ölüm anı ile ölüm ardından ise olayların üstüne de bilim insanları fazlası ile çalışma yapmayı sürdürdükleri bildirildi.

Ölüm anı ile ölüm ardından ise meydana gelenler ile alakalı devam ettirilen çalışmalar dahili içerisinde ise vücudun da vermiş olduğu tepkiler göz önüne alındığı saptandı. Meydana çıkmış olan sonuç da ise fazlası ile şahsı da korkuttu.