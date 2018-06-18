Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay

Nevşehir'de gece yarısı gizemli olay. 12 yaşındaki çoban ölü bulundu, 14 yaşındaki çoban kayıp. Nevşehir de Acıgöl ilçesi ile ilgili olan Kurugöl köyü içerisinde iki çoban kardeşten birisinin yaşamını yitirdiği anlaşılırken diğerinin ise köylüler tarafından tüm bölge de aranmakta olduğu bildirildi.

Alınan bilgilere göre ise, Nevşehir’de Acıgöl ilçesi ile alakalı olan Kurugöl köyü içerisinde gerçekleşen olay sırasında koyun otlatmk amaçlı araziye uğramış olan 12 yaşında olan Murat Baloğlu ise babası tarafından yerde görülmesi ile baba tarafından olan Murat Baloğlu ise cansız bedeni görülmesi ile, 14 yaşında olan Ağabeyi ise Osman Baloğlu da jandarma ekipleri ile köylüler tarafından ise tüm bölge de aranmakta.