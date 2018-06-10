Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonu

Eskişehir'deki uyuşturucu operasyonunda şok. 4 erkekle yakalandı, savunması şaşkınlık yarattı. Eskişehir de Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından meydana gelen uyuşturucu operasyonları içerisinde altı şahıs tutuklanması ile, şüpheli olan bir kadın ise, kendisini görüntü altına alan basın mensuplarına ise küfür ile hakaretler de bulunması ile “Bizi değil git mahalleyi çek. Yürü mahalle içerisinde satıyorlar onu çek” diye söyledi.

Alınan bilgilere göre ise, Narkotik Suçlar ile Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından ise uyuşturucu ile mücadele içerisinde ise Yeşiltepe Mahallesin de devam ettirilen çalışmalar sırasında ise; 3’nün uyuşturucu satıcısı, 3’ü ise uyuşturucu kullanıcısı olması ile toplam olarak 6 şüpheliyi ise yakalamış oldukları saptandı. Satmadık bunu satmadık. Git Kuyubaşı’nda fazlası ile satıyorlar” diye açıklama da bulundu.