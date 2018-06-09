Mars'ta heyecan uyandıran iki keşif

NASA açıkladı: Mars'ta heyecan uyandıran iki keşif. NASA, Kızıl Gezegen’den elde edilen numuneler de organik olan maddeler ve gezegenin ise atmosferi içerisinde mevsimsel olarak metan çoğalması gözüktüğü saptandı.

Bunun ise Mars’ta yaşamın da bir delili olarak elde tutulacağı saptandı. Mars’ta bir zamanlar mikroorganizmaların olduğu, birde hala olması olabileceği düşüncesini ise düşünen yeni bulguların, ise Kızıl Gezegen içerisinde ise geçmiş veya halihazır da olmak üzere bir yaşamının ise delili gibi elde tutulacağı da açıklandı.

Amerika da Havacılık ile Uzay Dairesi olan (NASA), Mars’ın ise Gale Krateri den elde edilen numuneler içerisinde ise organik olan maddeler de fark edildi. Araştırmacılar tarafından ise, biyolojik olan kaynağı ise dikkate alacaklarını dile getirdi.