Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı

Gerçek diş tedavisinde ortaya çıktı. Trabzon da diş tedavisi amaçlı gitmiş olduğu hastane içerisinde, AIDS virüslü olduğu anlaşılan Y.A., ise savcılığa başvurması ile virüsü de bir otel içerisinde beraber olduğu ‘Özbek Bahar’ isimli kadından bulaştığını dile getirerek otelin ise sahibi ile çalışanlarından ise şikayetçi olduğu bildirildi.

Savcılık 2025 yılına kadar ise geçerli olması ile ‘daimi arama kararı’ gerçekleştirdi. ‘Özbek Bahar’ ise her tarafta aranmakta. 37 yaşında olduğu, evli ile bir çocuklu Y.A.,’nın ise sözlerine göre, Y.A., ise geçtiğimiz Ekim ayı içerisinde Çömlekçi’de ise bir otele giriş de bulundu.

Otel çalışanı ise ‘Polis sıkıntı yaşanabilir, adını ise kayıt yapmalıyım’ diye söyleyerek Y.A.’yı ise kayıtsız olması ile otele aldığı bildirildi.