Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi

Ormanda kaybolan üniversite öğrencisi, 5 saat sonra bulundu. Bursa da tek başına ormanlık bölge de gezi için çıkmış olması ile ardından da kendisinden haber dahi alınmadığı üniversite öğrencisi olan Mahmut Yalçın 27, 5 saat kadar devam eden arama çalışmaları sonrasından ise AKUT ekipleri tarafından bulunduğu saptandı.

Enver Fatih TIKIR/BURSA, (DHA)- Bursa da ise tek başına dolaşmak için çıkması ile ardından ise kendisinden haber edinemeyen üniversite öğrencisi olan Mahmut Yalçın 27, ise beş saat kadar devam etmiş olan çalışmalar sonrasından ise AKUT ekipleri tarafından fark edildi.

Yalçın’ı bu konum içerisinde göremeyen ekipler arama çalışmalarını da genişletmesi ile etrafta bulunan bölgeye dağıldıkları bildirildi.