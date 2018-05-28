Melania Trump kayıp mı?

Melania Trump kayıp mı? 15 gündür kimse görmüyor. ABD'yi sallayan iddia ABD basını tarafından yapılan açıklamalara göre, bir süre öncesine kadar böbrek ameliyatı geçirmiş olması ardından 15 gün boyunca ise hiç kimsenin yüzünü dahi görmediği dile getirilen First Lady Melenia Trump’ın ‘Nerede’ olduğu sorusunu yöneltti.

ABD Başkanı olan Donald Trump’ın ise ‘Ameliyat başaralı geçti’ duyurusun da bulunmasına yönelik, Melenia Trump’ın ise olumsuz bir ameliyat geçirdiği ve sağlığına kavuşamadığı iddiaları öne sürülmektedir.

ABD basını tarafından iddia edilenlere göre, First Lady Melenia Trump’ın ameliyat olmasının ardından 15 gün boyunca herhangi bir şekilde görüntülenmediğinin ‘Şüpheli’ olduğu yorumunu kattı. Yaklaşık olarak iki hafta öncesinde ise ABD’nin de başkenti olduğu bilinen Washington içerisinde ise Walter Reed Medical Center’da ise ameliyat geçiren Melenia Trump’ın, operasyonun gayet iyi geçtiğini duyurmuştu.